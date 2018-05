Dos de cada tres parejas españolas que no quieren la típica boda quieren la típica boda que no parece la típica boda

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Dos de cada tres parejas españolas que no quieren la típica boda en realidad quieren la típica boda que no parece la típica boda, según confirma un informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difundido esta mañana. Por primera vez desde que se realiza este estudio, las típicas bodas que no parecen la típica boda ya superan a las típicas bodas y son, de hecho, las nuevas típicas bodas, según el CIS.