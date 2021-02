Me río yo de la presión del fútbol profesional o de la tensión del trabajo, me río yo de la exigencia de los entrenadores o de los jefes en comparación con el temor a no saber hacer los deberes de tu hija, que ojo con las matemáticas de cuarto de Primaria, que estoy intentando que no descubra tan pronto que su padre es idiota, que menos mal que existen Google y las calculadoras