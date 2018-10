Dos años para un empresario del calzado de Arnedo por tener once trabajadores sin Seguridad Social

El juicio contra un hombre como presunto autor de contratar a once trabajadores sin darlos de alta en la Seguridad Social y con riesgo de su salud por las condiciones en las que trabajaban en un taller de calzado en Arnedo ha terminado hoy con acuerdo de conformidad. El acusado ha acordado un año de cárcel por cada uno de los delitos que se le imputaban, pena que se suspende, y ha llegado al acuerdo de no volver a delinquir en tres años, algo que de no cumplir le llevaría directamente a la cárcel.