Dormir en exceso incrementa el riesgo de muerte prematura: Universidad de Keele

No dormir lo suficiente aumenta el riesgo de varios problemas de la salud como enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes, entre otras, como han demostrado varios estudios a lo largo del tiempo. Una nueva investigación -realizada a través de 74 estudios a tres millones de personas-descubre que dormir en exceso es peor, pues las personas que alargan el sueño más de diez horas tienen 30 por ciento más de posibilidades de morir antes que las que duermen solo siete horas, según el estudio publicado en el Journal of the American Heart Association.