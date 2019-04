¿A dónde va toda la basura del océano? [ ing ]  

Se sabe que grandes áreas de nuestra basura se forman en partes de los océanos Pacífico y Atlántico. Pero no se ha encontrado tal "parche de basura" en el sur del Océano Índico. Nuestra investigación, publicada recientemente en Journal of Geophysical Research: Oceans , analizó por qué ese es el caso y qué sucede con la basura que se vierte en esta área en particular. Cada año, se estima que hasta 15 millones de toneladas de desechos plásticos llegan al océano a través de las líneas costeras ( alrededor de 12,5 millones de toneladas ) y los rí