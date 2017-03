¿Dónde está la autocrítica en la prensa de videojuegos española?

No me gustan los vídeos de DayoScript. Su estilo engolado me recuerda al ensayo de una zarzuela, o a José Mota haciendo doblaje; pero es alguien bien intencionado y tiene inquietud por reflejar la actualidad del medio. Su trabajo más reciente ha generado debate en las redes. Dayoscript ha dedicado dos de sus últimos vídeos al estado de la prensa especializada. Su primera pieza fue un “mi único defecto es que no tengo ninguno”, con (sus) colegas del medio, y en el que la condescendencia era reina.