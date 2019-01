Donald Trump podría ser el presidente más tonto que los EE.UU. ha tenido nunca [ENG]

No debería sorprenderle, y no lo ha hecho, que carezca de sofisticación, conocimiento del mundo, comprensión del gobierno y una comprensión rudimentaria de la economía El presidente Donald Trump no lee, excepto en pequeñas dosis y cuando su propio nombre aparece de manera prominente. Antes de la presidencia, sus únicas actividades eran el trabajo y el golf. No se mezcla con intelectuales, creadores de tendencias culturales o artistas.