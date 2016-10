Los documentos que sugieren que Donald Trump no habría pagado impuestos durante 18 años

30 meneos 49 clics

El periódico estadounidense The New York Times publicó lo que parecen ser extractos de declaración de impuestos de Donald Trump de 1995, en la que el candidato republicano a la presidencia de EE.UU. habría declarado pérdidas por el orden de 900 millones de dólares. Una cifra que, según expertos, le ha permitido no pagar impuestos por 18 años.