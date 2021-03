Documentos demuestran que Amazon es consciente de que sus conductores orinan en botellas, a pesar de la negarlo [EN]

Aunque Amazon técnicamente prohíbe esta práctica, sus conductores dicen que esto es falaz, ya que si no lo hacen no podrán cumplir con sus cuotas. “Te dan 30 minutos de descanso pagado, pero uno no terminaría su trabajo si lo toma, no importa lo rápido que sea”, afirma uno de sus repartidores. Esto se ha vuelto aún más intenso, ya que Amazon ha visto un enorme auge de pedidos durante la pandemia. Sus empleados dicen estar vigilados tan de cerca por el vasto arsenal de vigilancia de la empresa que constantemente temen no alcanzar sus cuotas.