Un documental acusa a Charlie Sheen de abusar sexualmente de Corey Haim cuando era un niño

En el documental titulado (My) Truth: The rape of two Coreys -que se traduciría como Mi verdad: la violación de dos Coreys- el actor de 48 años pronuncia los nombres de aquellos que dice que abusaron sexualmente de él y su amigo Corey Haim en sus inicios en Hollywood como estrellas de clásicos como Los Goonies (1985) y Cuenta conmigo (1986). Según él, Charlie Sheen violó a Haim durante el rodaje de Lucas en 1986. Por aquel entonces, Corey Haim habría tenido 13 años, y Sheen 19.