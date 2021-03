Un doctor que descartó hospitalizar a mayores de residencias: “No me parece discriminatorio”

“Los mayores de residencia que den positivo por coronavirus serán atendidos en la propia residencia”, ordenó Escudero. Peromingo y los geriatras elaboraron un protocolo que recomendaba no derivar a esta población para así no colapsar los hospitales. La otra pata del plan, según dijo Mur, era la medicalización con sanitarios de atención primaria, pero no fue ejecutada, porque cuando abrió el hospital temporal de Ifema, la Comunidad de Madrid mandó allí a ese ejército de médicos