Mi doble mastectomía fue arriesgada y aterradora, pero también la mejor decisión de mi vida

Quienes se oponen a nosotros se hacen oír tanto y son tan influyentes que a veces doy gracias simplemente por el hecho de mantener mis derechos. La pubertad fue un proceso cruel que me alienó de mi cuerpo y lo cambió de formas que me resultaban completamente erróneas. La idea de tener que esperar hasta los 30 años para poder vivir en un cuerpo con el que me sintiera identificado era insoportable. Ahora, cada vez que veo las cicatrices, recuerdo que fui yo quien tomó la decisión y priorizar mi felicidad por encima de la incomidad de los demás.