El doble drama de abortar en Murcia: solo en clínicas privadas y son para echarse a temblar

“Entré asustadísima con ella, me metió en una sala en la que había diez camas separadas por una cortinilla, me hizo desnudarme y acostarme en una camilla. A partir de ahí empezaron a trabajar en cadena, como si de cerdos se tratase. Primero a la chica joven, después a "la chica de color que no sabe español", después a mí. Una a una iba siguiendo el proceso de interrupción. Si la primera chica gritaba sabía que me tocaba después. En cuanto ellas empezaron a gemir por el dolor de las contracciones, empecé a temblar porque me tocaba a mí”.