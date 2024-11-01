edición general
9 meneos
16 clics
Djokovic, persona 'non grata' en Serbia: se muda a Atenas tras ser tildado de "traidor" por apoyar a las protestas contra el Gobierno

Djokovic, persona 'non grata' en Serbia: se muda a Atenas tras ser tildado de "traidor" por apoyar a las protestas contra el Gobierno

El enfrentamiento entre Novak Djokovic y el Gobierno serbio ha llegado al límite. Los críticos que tildaban a Nole de "traidor" por sus declaraciones contra el presidente del país, Aleksandar Vucic, y en favor de las manifestaciones estudiantiles que sacuden al país, han llevado al tenista a establecer su residencia en Atenas. Desde noviembre del año pasado, los estudiantes lideran unas manifestaciones multitudinarias contra la corrupción y en favor del Estado de derecho.

| etiquetas: djokovic , serbia , atenas , traidor , protestas
9 0 0 K 92 actualidad
4 comentarios
9 0 0 K 92 actualidad
#1 arreglenenlacemagico
cuando terminen los Z de tomarse el bollicao vendran a explicarnos porque el gobierno de serbia es pulcro como el culo del papa :popcorn:
2 K 26
#4 yarkyark
#1 Te pones la venda antes que la herida. No veo yo que nadie defienda al gobierno de Serbia.
1 K 21
Asimismov #2 Asimismov
Ya me cae mejor Yo Covid.
0 K 12
alcama #3 alcama
Aquí en España,si protestas contra el Gobierno, directamente eres facha.
0 K 5

menéame