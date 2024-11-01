Djokovic, persona 'non grata' en Serbia: se muda a Atenas tras ser tildado de "traidor" por apoyar a las protestas contra el Gobierno

El enfrentamiento entre Novak Djokovic y el Gobierno serbio ha llegado al límite. Los críticos que tildaban a Nole de "traidor" por sus declaraciones contra el presidente del país, Aleksandar Vucic, y en favor de las manifestaciones estudiantiles que sacuden al país, han llevado al tenista a establecer su residencia en Atenas. Desde noviembre del año pasado, los estudiantes lideran unas manifestaciones multitudinarias contra la corrupción y en favor del Estado de derecho.