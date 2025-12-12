edición general
Los divorcios caen un 6% en España, pero no por amor: "Un 20% de las parejas sigue conviviendo porque no puede pagar otra casa"

Los divorcios caen un 6% en España, pero no por amor: "Un 20% de las parejas sigue conviviendo porque no puede pagar otra casa"

El encarecimiento del alquiler y la falta de vivienda pública obligan a miles de familias a aplazar la separación. "Romper hoy es un lujo", resume una madre con dos hijos atrapada en la convivencia con su ex. Las cifras oficiales reflejan una tendencia a la baja en los divorcios en España. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial y del INE, las rupturas matrimoniales descendieron alrededor de un 6% en el último año disponible. Pero detrás de ese aparente retorno a la estabilidad familiar se esconde una realidad mucho...

#7 odissey *
#6 yo propongo otra. Obligación de separación de bienes y custodia compartida. Si en un año no se ha vendido lo "posible común" coche, casa... subasta y reparto.
Artillero #9 Artillero
#7 la mía iba en tono irónico.
Esa medida que tú propones suena interesante, pero te meten los intereses del menor y ya te la han liado.
#11 odissey *
#9 el interes del menor es tener madre y padre aunque sea a medias, salvo que alguno de los progenitores no pueda permitirse cuidarlo, que tendrá que dejarselo al otro y aceptar visitas.
#4 HangTheRich
No pasa nada, ahora viene vox a prohibir el aborto y el divorcio por la familia tradicional y por España y esto se arregla en un pis pas.
Artillero #6 Artillero *
#4 yo propongo una solución desde el lado contrario: yo crearía el " Observatorio de la vida divorciada". Podría aportar soluciones a los problemas de los divorcios, tales como talleres, conferencias, batucadas, etc etc
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
#4 cuéntanos más...
neo1999 #5 neo1999
#2 Nota mental:
Mantener el coche sólo a mi nimbre por lo que pueda pasar.
Priorat #3 Priorat *
Es un problemón y sobretodo si tienes hijos. Hay muchas parejas que están condenadas a vivir juntas. Es imposible que se divorcien, aunque se odien.
#10 Jacusse
Mala noticia? Buena noticia?
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
vaya pues en el cobete vamos hasta con las piernas estiradas, gracias a vosotros "combustible" :hug:
