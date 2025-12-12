Los divorcios caen un 6% en España, pero no por amor: "Un 20% de las parejas sigue conviviendo porque no puede pagar otra casa"

El encarecimiento del alquiler y la falta de vivienda pública obligan a miles de familias a aplazar la separación. "Romper hoy es un lujo", resume una madre con dos hijos atrapada en la convivencia con su ex. Las cifras oficiales reflejan una tendencia a la baja en los divorcios en España. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial y del INE, las rupturas matrimoniales descendieron alrededor de un 6% en el último año disponible. Pero detrás de ese aparente retorno a la estabilidad familiar se esconde una realidad mucho...