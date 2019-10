División sindical entorno a la manifestación soberanista del sábado

CCOO y UGT de Catalunya no coincidirán en la manifestación soberanista convocada este sábado 26 de octubre en Barcelona. Mientras que CCOO declinó participar, el secretario general de UGT, Camil Ros, ha hecho público este jueves que asistirá. No obstante, oficialmente su sindicato todavía está pendiente de decidir si se sumará como tal. Por el otro lado, CCOO ya avanzó este miércoles que no participaría de la manifestación, al considerar que no reunía las condiciones suficientes de transversalidad.