DistroUpdate, herramienta gráfica para actualizar GNU/Linux fácilmente

Actualizar GNU/Linux para usuarios que conocen el sistema es muy fácil y sencillo, mas si se domina el terminal en el que poniendo dos comandos ya estaría el sistema actualizado. Los usuarios novatos no lo tienen tan sencillo y prefieren usar herramientas gráficas que no todas las distribuciones tienen o en algunos casos, no son fáciles de usar. Debido a esto se me ocurrió la idea de «crear» DistroUpdate, una herramienta para actualizar el sistema gráficamente de forma sencilla. github.com/juanro49/distroupdate