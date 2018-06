Se disparan las negligencias médicas en España

Más de 15.000 denuncias anuales muchas de ellas van por la vía penal y no por la administrativa, que era lo más usual antes. Los casos por los que un facultativo acababa entre rejas solían ser por casos muy extremos. Lo ideal es que las sentencias pongan el acento en la “inhabilitación para ejercer la profesión y no en la cárcel, que luego no suelen entrar, ni en inhabilitaciones parciales que les incapacitan para la pública pero se van a la privada o viceversa”.