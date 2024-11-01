·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
Disfuncionales
3
meneos
263 clics
enviado
____
4 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Torrezzno
Te hubiera quedado menos woke si: "La palabra retrasado solo la usan retrasados"
0
K
20
#2
Feindesland
#1
¿menos woke? Mucho más, diría yo.
0
K
17
#4
aPedirAlMetro
#2
Si Torrezzno te llama woke, tú te calla' y lo asimila'
0
K
7
#3
MoñecoTeDrapo
*
El comic ha ha qeudado un pco dis
disfucnial
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente