Los diseños de bicicletas más locos y extravagantes que se inventaron en los años 40  

La década de 1940 fue una época realmente fascinante para las bicicletas. Tras la Segunda Guerra Mundial, la gente ansiaba expresarse y volver a disfrutar de la vida, lo que dio lugar a diseños de bicicletas verdaderamente únicos y extravagantes. Desde formas inusuales hasta colores llamativos, las bicicletas se convirtieron en algo más que un simple medio de transporte; se transformaron en una forma de arte y autoexpresión que algunos inventores llevaron hasta casi el absurdo.