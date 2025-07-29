edición general
El diseñador Miguel Adrover rechaza vestir a Rosalía por no apoyar públicamente a Palestina: “El silencio es complicidad”

El modista español ha dejado claro que no colaborará con la cantante debido a su falta de apoyo a Palestina

antesdarle #1 antesdarle
Un poco antigua. Ya salió por aquí
sotillo #2 sotillo
#1 No sabía que así estaba la cosa
#5 Toponotomalasuerte
Mola!! Ya se que regalar estás navidades.
Javi_Pina #6 Javi_Pina
Menos aún podrá vestir a gente del PP que ya no es que no apoyen publicamente ya es que se mean en su cara haciendose fotos con equipos de Israel y negando activamente el genocidio
#3 Borgiano *
¿Otra vez? Pon "urgente" ya si eso.
