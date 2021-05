El discurso del profesor judío que lo perdió todo por criticar a Israel  

"No me gusta usar la carta del Holocausto, pero desde ahora me siento obligado a hacerlo. Mi padre estuvo en Auschwitz, mi madre estuvo en el campo de concentración de Majdanek. Cada uno de los miembros de mi familia por ambos lados fueron exterminados. Mis padres estuvieron en el levantamiento del Gueto de Varsovia y, precisamente, por las lescciones que nos dieron mis padres a mí y a mis dos hermanos, no voy a ser silenciado cuando Israel comete crímenes contra los palestinos", manifestó el profesor.