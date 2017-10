Discurso de Paco Frutos en la manifestación #TotsSomCatalunya de Barcelona  

El exsecretario general del PCE lanza un encendido mensaje en Barcelona,definiéndose como un traidor contra el racismo que crean el indenpendentismo."Los traidores reales sois vosotros por traicionáis a la gente trabajadora porque la enfrentáis sin motivo y os cargáis la libertad,la democracia y la palabra de los que no piensan como vosotros". Hablo en nombre de la izquierda plural y no nacionalista. La izquierda cómplice que dice que no es nacionalista pero va tras los nacionalistas y le baila el agua ¿que hace esa izquierda que no está aquí?"