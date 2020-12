El discurso del Felipe VI

Estamos ya en diciembre con lo que dentro de unas semanas el rey Felipe VI tendrá que dar su clásico discurso navideño. Nadie sabe de que va a hablar, pero estos meses hemos tenido el run run de los grupos ultraderechistas que apoyan a la monarquía. Lo último ha sido la carta de ex militares retirados que exigen a Felipe VI que quite al actual gobierno. Esto no es nuevo, es casi una constante desde que se formó el actual gobierno. La idea por parte de los sectores más ultra de la derecha de que el gobierno no es legítimo y que el rey debería forzar un cambio de gobierno para "proteger la Constitución".

Que el rey no va a forzar un cambio de gobierno es algo que no va a ocurrir, pues si a Felipe IV le diera por hacer "borbonazos" como los que hacía Alfonso XIII podría acabar como él. Ahora bien. ¿Sobre que versará su discurso? Desde la izquierda se le pide que rechace de forma firme las exigencias para cambiar el gobierno. Es una opción. Que su discurso verse sobre que el actual gobierno es légitimo por haber salido de unas elecciones y que la lealtad constitucional exige respetar a lo salido de las urnas

¿El problema para él? Que esto sería decepcionar y "atacar" a los que son uno de su más ferreos apoyos a dia de hoy. ¿Cómo sentaría a los que más apoyan a Felipe VI que ahora el rey les diga que no tienen razón, que no va a hacer lo que le exigen y que deben ser fieles al actual gobierno?

Pues el problema para Felipe VI es que podría perder al sector de la sociedad que ahora más le apoya. Esta es la encrucijada en la que se encuentra el "preparado". Defender la Constitución pasa por decepcionar a los que le apoyan. ¿Lo hará?