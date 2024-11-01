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Discurso anti-nazi de Mussolini en Bari, Italia, 6 de septiembre de 1934 [subEng]
[Vídeo 1:21] Discurso anti-nazi de Mussolini en Bari, Italia, 6 de septiembre de 1934. Subtitulo en inglés.
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diablos_maiq
No sale lo que dijo al acabar: "Era broma. ¿Os he engañado? "
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