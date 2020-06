Los directores ven inviable el protocolo de Madrid para volver al colegio el lunes

"Llevamos tres meses recibiendo instrucciones, pero no se ha hecho nada concreto. Tres meses. En lugar de planificar para septiembre, hemos estado discutiendo sobre cómo evaluar. Y la mayor prueba es que estas instrucciones aún son un borrador, y son para el lunes. No hay manera de cumplirlas. Pero apelan a la autonomía de los centros. Cuando no saben qué hacer, siempre apelan a la autonomía", lamenta. La reapertura de los centros a partir de este lunes va a ser testimonial en el mejor de los casos, según afirman los directores.