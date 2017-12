El director de 'Super Size Me' admite haber violado a una mujer

El actor y director estadounidense Morgan Spurlock, conocido por su documental Super Size Me (2004), admitió hoy ser "parte del problema" que supone el acoso sexual y confesó haber protagonizado numerosas situaciones similares a las que estos días están saliendo a la luz en Estados Unidos. "Mientras contemplo a héroe tras héroe, hombre tras hombre, caer al darse cuenta de sus pasadas indiscreciones, no espero sentado a ver quién será el siguiente, sino que me pregunto cuándo vendrán por mí". Él fue acusado de violación en la universidad.