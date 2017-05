Un director de hotel que negó alojamiento a jóvenes con síndrome de Down alega que los confundió con enfermos mentales

El director de la central de reservas que negó alojamiento a jóvenes con síndrome de Down en un hotel de El Toyo, manifestó en el juicio que confundió la petición efectuada desde asalsido con otra entidad de "enfermos mentales" que había provocado "situaciones de riesgo" en el hotel atribuyendo a un "error" la redacción del e-mail en el que negaba alojamiento a jóvenes con Down. "Se admitían enfermos mentales, pero no de violencia extrema", añadió el investigado, que no ha podido determinar qué mecanismos empleaban para determinar este aspecto