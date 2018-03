Diputados finlandeses de la mayoría de partidos piden a Alemania que no extradite Puigdemont [CAT]

Representantes de la mayoría de los partidos políticos finlandeses han publicado un comunicado en el que piden a Alemania que no extradite el presidente Carles Puigdemont a España porque es una petición 'fuertemente política'. Critican que la acusación de rebelión que hace el juez Pablo Llarena no es razonable y avisan de que hay preocupación por el hecho de que Puigdemont no tendría un juicio justo en España.