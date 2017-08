Diputada británica recibe 600 amenazas de violación y de muerte en un solo día (ENG)

La diputada laborista, Jess Phillips, pidió un mayor apoyo y capacitación para las mujeres en la vida pública después de revelar que recibió 600 amenazas de violación en un solo día del año pasado. Dijo que no hay nada en común con quienes la amenazaban "aparte de ser hombres". "Son de izquierdas, derechas, centro, etc." Sin embargo, otros abusos continúan. La semana pasada, Phillips dijo que sus menciones estaban llenas de "hombres diciéndome que no entendía el sexismo, que me lo merecía, que era gorda, fea, que probablemente tenía la regla."