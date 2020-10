La Diputación no recurre un fallo que hace fijo a un diputado del PP

Una sentencia ha decidido que el diputado provincial del PP José Luis del Nogal es trabajador fijo de la Diputación, ya que institución provincial no presentó recurso. El portavoz de Por Ávila, Alberto Encinar, ha criticado que el presidente de la Diputación, Carlos García, decidiera no recurrir la sentencia que daba la razón a Del Nogal. Éste tenía contrato por obra con la Diputación y, cuando fue elegido diputado provincial, pidió la excedencia en el puesto, pero la institución consideró que no podía concedérsela y le despidió.