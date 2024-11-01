edición general
La Diputación de Ciudad Real deja a mayores sin comida mientras paga miles de euros a medios ultras

La Diputación de Ciudad Real deja a mayores sin comida mientras paga miles de euros a medios ultras

La gestión de las prioridades presupuestarias de la Diputación de Ciudad Real ha desatado una fuerte polémica. El Gobierno provincial de PP y Vox ha modificado el sistema de reparto del programa de apoyo nutricional a mayores, un servicio de comida a domicilio que garantiza una dieta equilibrada y, al mismo tiempo, combate la soledad no deseada de personas mayores que viven en entornos rurales. El resultado, según denuncia el Grupo Socialista en la institución provincial, es que numerosos municipios pequeños han perdido cobertura y decenas de m

Cehona #2 Cehona
Cuestión de prioridades. Antes Vox que los españoles de España profunda.
Pero luego te venden lo contrario y la gente lo compra.
Curioso que sea la juventud con mayor acceso a la información y poder contrastarla, la que lo compre.
#6 soberao *
#2 Como cuando anuncian sin ninguna vergüenza que hay dinero para toros, aunque estén con recortes, que este gobierno no va a dejar tirado a los toros... Y lo malo de esto, es que el dinero es para subvencionar la vida por todo lo alto de los mata vacas, la cuadrilla seguirá con el salario mínimo, el ganadero seguirá en números rojos y el novillero vistiéndose en un coche mientras su familia le compra los toros para que toree.
Kantinero #1 Kantinero
Y encima constituirán una parte importante de sus votantes
pepel #4 pepel
El siguiente paso reducir el presupuesto medioambiental para dár más dinero a los medios ultras.
#11 chavi
#8 ligar los problemas de una partida presupostaria con otra que no tiene nada que ver es de un populismo muy chabacano.

Si retiras presuouesto de una partida y aumentas otra, claro que están ligadas. El dinero sale del mlsmo bote

El titular alternativo que propones es una estupidez. Que coño es eso del "perreo feminista" y qué se ha recortado ?
#12 chavi *
#9 Si reducen el dinero en la comida y lo aumentan (o mantienen) en subvencion a prensa afín, tú que opinas....

No es "demagogia". Es especificar claramente cuales son las prioridades.
pitercio #10 pitercio *
Esta ya la he oído antes: para qué les van a llevar comida, si se van a morir igual.
Quel #3 Quel
Hay un poco de noticia en esta demagogia.
TonyStark #5 TonyStark
#3 hombre, explícanos por favor en detalle la demagogia de la noticia, para que todos podamos entender que has querido decir realmente antes de concluir nada precipitado sobre ti.
Quel #8 Quel *
#5 Podrías ponerme otro titular alternativo que dijese; Mientras los tiempos de espera en la sanidad pública se disparan el gobierno del psoe gasta el dinero en un festival de perreo feminista. y no sería mas falso que este titular.

Es preocupante que los mayores ae queden sin comida. Cierto. Pero ligar los problemas de una partida presupostaria con otra que no tiene nada que ver es de un populismo muy chabacano.

Pero bueno ... aquí lo importante es decir que ayuso hija de puta y que los bulos son cosa de la derecha.
:roll:

PD: Ya lo de "medios ultras" pata etiquetar a medios que now gustan es entre cutre y chistoso.
Eibi6 #7 Eibi6
#3 que interés pueden tener los ciudadrealeños en que se publicite su diputación en hojillas parroquiales con nulo seguimiento por parte del gran público situadas en otras CCAA como Murcia y Madrid?
Quel #9 Quel
#7 Acabas de descubrir que el gobierno quema el dinero de tus impuestos en chorradas que a menudo (mas de lo que me gustaría) no te parecen interesantes. Felicidades.

¿ Quejarse de que los mayores se quedan sin comida ? Ok.
¿ Quejarse de que se gaste dinero rm cosas que no te gustan ? Ok.
¿ Juntar las cosas como si hubiera relación entre ellas ? ... :roll: Populista y muy demagogo. Como el café para lus muy cafeteros, es demagogia para los muy hooligans.
