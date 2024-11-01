La Diputación de Ciudad Real deja a mayores sin comida mientras paga miles de euros a medios ultras

La gestión de las prioridades presupuestarias de la Diputación de Ciudad Real ha desatado una fuerte polémica. El Gobierno provincial de PP y Vox ha modificado el sistema de reparto del programa de apoyo nutricional a mayores, un servicio de comida a domicilio que garantiza una dieta equilibrada y, al mismo tiempo, combate la soledad no deseada de personas mayores que viven en entornos rurales. El resultado, según denuncia el Grupo Socialista en la institución provincial, es que numerosos municipios pequeños han perdido cobertura y decenas de m