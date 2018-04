El Dios-Mercado y su religión

Si hay crisis económica hay que realizar sacrificios para la expiación de pecados: desregular la economía, privatizar empresas públicas, convertir la deuda privada financiera en deuda pública, bajarle aún más los impuestos a las trasnacionales, etc… Para cumplir la voluntad del Mercado hay que seguir sus mandamientos ¿Cuáles son? Minimizar el papel del estado, reducir a la insignificancia (cuando no desaparecer) a cualquier intermediario entre el patrón y los lacay… los empleados, no deberás poner trabas al despido, etc...