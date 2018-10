Dinamarca no acepta la cuota de refugiados del 2018 (ING)

Dinamarca no ha aceptado refugiados desde 2015 . "Aunque hemos visto mejor control del flujo de refugiados, estamos todavía trabajando para integrar a los muchos refugiados que han llegado a Dinamarca en los últimos años," dijo Støjberg. "A pesar de que más refugiados buscan trabajo, todavía hay muchos que no pueden mantenerse por sí mismos – especialmente entre las mujeres. Así que Dinamarca ha decidido no aceptar la cuota de refugiados del 2018