Dimite el máximo responsable de la lucha contra la pandemia en Costa Rica por dar un paseo en lancha

El director de Vigilancia de la Salud de Costa Rica, Rodrigo Marín, que es la cara visible de la lucha contra la pandemia de coronavirus en el país, ha dimitido tras difundirse por redes sociales unas fotografías en las que Marín aparece en un barco de pesca sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad con la tripulación. "Sin duda, es necesario predicar con el ejemplo y ayer no fui consciente con el mensaje. Me equivoqué, no mantuve la distancia fuera de mi burbuja y no utilicé el equipo de protección personal", ha dicho.