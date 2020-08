Dimite el CEO de TikTok por las amenazas de Trump de prohibir la app en EEUU

El CEO de TikTok, Kevin Mayer, que había fichado por la compañía china a principios de junio procedente de Walt Disney para afianzar el negocio, ha presentado su dimisión presionado por la insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de prohibir la app en EEUU. Será reemplazado en breve plazo por la hasta ahora responsable de la división internacional de la compañía, Vanessa Pappas, asegura, tanto The Financial Times como The Wall Street Journal.