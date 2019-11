La dimisión de Rivera abre la batalla sucesoria en Ciudadanos con Arrimadas en cabeza

Con su dimisión, [...] Albert Rivera ha dejado a Ciudadanos huérfano y de luto. El partido se ha sumido en el vértigo de un futuro sin Rivera, que no esperaba y para el que no estaba preparado porque no ha conocido otro líder en trece años de existencia. Abierta la carrera sucesoria, Inés Arrimadas es la mejor situada para asumir el puesto. [...] es la “sucesora natural”, según varias fuentes de peso consultadas, y cuenta con los principales apoyos internos. Begoña Villacís, será su número dos para la lista al congreso.