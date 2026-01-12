¿Difundir un bulo es en si un bulo?

Se me ha ocurrido hacerme esta pregunta de lunes, y es que estaba viendo este meneo

www.meneame.net/story/feliz-ano-nuevo-iranies-agentes-mossad-acompanan

y 2 usuarios estaban discutiendo, uno argumentando que es un bulo el meneo ya que es un bulo lo que dice el personaje objeto del tweet, y otro argumentando que sea un bulo o no, quien enuncia eso es una persona muy relevante y además el meneo es sobre lo que dijo, sea o no verdad. (Disculpas por adelantado si resumo muy mal los hechos, y no me gusta señalar a la gente implicada).

Creo que es relevante y no es que sea un bulo en si dicho meneo, pese a lo que comenta.

Al igual que muchos bulos que dicen otros en sus comunicados, pero que son relevantes por ser quienes son.

Pero también abre un poco la puerta a que si alguien sube un artículo de un medio que es directamente un bulo, podría no ser un bulo, dado que alguien ha decido difundir un bulo a los cuatro vientos.

O que si un usuario de mnm decido difundir un bulo abiertamente, ¿se le debería castigar o no?

A lo mejor son pajas mentales mías o que el sistema de mnm tiene cosas por pulir en un futuro muy lejano.