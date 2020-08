Difundió la foto de la víctima de 'La Manada': un ultraderechista que "evitará la cárcel"

El hombre que fue condenado por publicar la foto de la víctima de 'La Manada' mientras era violada podría eludir la cárcel, después de que la Audiencia de Navarra le haya reducido la pena de dos años y un día de prisión a dos años. "Parece una diferencia menor pero no lo es, porque en España con una condena de dos años no sueles entrar en prisión, si no hay antecedentes". En las redes sociales surgió una "jauría virtual" vinculada a grupos de ultraderecha, que se dedicó a linchar a la víctima.