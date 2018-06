¿Te has preguntado la diferencia real entre socialismo y comunismo? ¡No te lo preguntes más! Detalles curiosos: la social-democracia es capitalismo. Los nacional-socialistas no eran socialistas. Los países nórdicos no son socialistas. China no es comunista ni socialista. Interesante tenerlo en cuenta hoy que tenemos un gobierno "socialista", ¿o no?