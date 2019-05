Los Diez Mandamientos de Saffiyah Khan

Una fotografía dio la vuelta al mundo. Una joven, luciendo una gran sonrisa y vistiendo una camiseta de The Specials, le plantaba cara a un furioso neonazi. Ahora esa chica, Saffiyah Khan, marcha de gira junto a The Specials y reinterpreta un clásico de ska. La chica cuyas fotos durante una manifestación de la ultraderechista Liga de Defensa Inglesa (EDL) se viralizaron hace dos años. Algunos miembros de la EDL estaban acosando a Zaira Zafar, una joven musulmana que llevaba su hijab, a quien acusaban de no haber respetado un minuto de silencio.