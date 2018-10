Las diez etiquetas trampa con las que te engañan en el carrito de la compra del súper  

Zumos que son néctares, york que no es jamón, calamares que son en realidad pota o carne picada que lleva otros añadidos: cuando los compras parecen una cosa, pero cuando te los comes es distinto. OCU ha lanzado #NoCuela , una iniciativa con la que la organización pretende señalar y desmentir informaciones que no se ajustan a la verdad y que perjudican a los consumidores.