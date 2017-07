‘Sweet Home Alabama’ de Lynyrd Skynyrd, ‘Walking on Sunshine’ de Katrina and the Waves, ‘Born To Be Wild’ de Steppenwolf… Prácticamente, todas estas canciones te sonarán aunque, eso sí, algunas preferirías no volver a escucharlas nunca. Todo por culpa del cine y la televisión, que las han repetido hasta la saciedad y han hecho que estemos ya hasta la coronilla de ellas.