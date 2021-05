Las dietas de los autónomos siguen sin poder deducirse por el criterio restrictivo de Hacienda

Según denuncia UPTA son más de 1.400.000 autónomos los que siguen sin poder deducirse las dietas. Y esto cumpliendo con todos los requisitos que en su día se pusieron para poder justificar dichos gastos cuando un autónomo desarrolla su actividad. Tiene un efecto secundario, sobre todo ahora en momentos de crisis, donde si se que no me puedo deducir el gasto, casi prefiero llevarme el bocadillo de casa que comer en un bar si estoy fuera de casa, porque ese dinero no lo recupero. Y esto supone menos actividad económica en hostelería...