2
meneos
1
clics
"La dictadura es terrorismo": 50 aniversario de los cinco últimos fusilados del franquismo
"La dictadura es terrorismo" es la reflexión sobre la que gira el homenaje a los últimos cinco jóvenes fusilados por el régimen de Franco, en el 50 aniversario de los aciagos hechos.
|
etiquetas
:
dictadura
,
franquismo
,
fusilados
,
terrorismo
1
1
0
K
16
cultura
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
16
cultura
#1
Jointhouse_Blues
Cuando el villano impone su relato, la verdad es la primera víctima: un genocidio es defensa propia, y una dictadura es placidez y armonía.
0
K
12
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
