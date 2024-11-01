edición general
"La dictadura es terrorismo": 50 aniversario de los cinco últimos fusilados del franquismo

"La dictadura es terrorismo" es la reflexión sobre la que gira el homenaje a los últimos cinco jóvenes fusilados por el régimen de Franco, en el 50 aniversario de los aciagos hechos.

Cuando el villano impone su relato, la verdad es la primera víctima: un genocidio es defensa propia, y una dictadura es placidez y armonía.
