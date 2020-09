La dictadura del paletismo ilustrado

(...) El embuste no deja de ser moneda de cambio, ejemplo de ello es la paradoja de constatar que Japón y Grecia son los países con el número más alto de fumadores en el mundo y, asimismo, ostentan la incidencia más baja de cáncer de pulmón. No encontraremos muchas críticas sobre los fumadores de marihuana, de opio o de manzanilla, mucho menos de las personas que beben litros de cerveza hasta perder el conocimiento y, así, lograr ser recogidos del suelo a primera hora de la mañana por el coche de las basuras. No.