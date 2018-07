La dictadura de Mr Wonderful y sus 6 efectos psicológicos

¿Quién no quiere ser feliz? ¿Puede haber algo negativo en este exceso de felicidad por todas partes? Hay una verdadera invasión, algo tiránica, de felicidad. Parece un fin muy loable querer alcanzar la felicidad y todos asociamos nuestros objetivos al éxito y la bonanza. Las siguientes frases y otras por el estilo pueden leerse a diario en cualquier red social, camisetas, cuadernos, bolígrafos... hasta en escobillas del váter las he visto: "Hoy voy a conseguir todo lo que me proponga" "Sonríe a la vida y la vida te devolverá esa sonrisa"...