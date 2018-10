Las 'dick pics' no solicitadas no deberían ser objeto de broma, sino ser criminalizadas (ENG)

Un grupo de parlamentarios del parlamento británico ha hecho un llamamiento para tomar medidas para abordar el envío de imágenes sexuales no solicitadas y la visualización de pornografía en público. Al igual que el 'upskirting' y el 'porno de venganza', ambos problemas que ya son un delito legal o están siendo revisados por el gobierno, la distribución no consensuada de imágenes sexuales debería tener consecuencias para el delincuente. En Reino Unido, el 41% de las mujeres de 18 a 36 años de edad han recibido imágenes sexuales no solicitadas.