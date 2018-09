Diccionario de sentimientos sin nombre [ENG]

Diccionario de sentimientos que no tenían nombre hasta ahora. * Pâro: la sensación de que da igual lo que hagas, siempre lo haces mal. *Zenosinia: la sensación de que el tiempo va cada vez más rápido. * Momento tangencial: la idea de lo que pudo haber sido y no fue. * Lutalica: la sensación de que has sido erróneamente etiquetado desde el nacimiento. * Kuebiko: estado de agotamiento que te fuerza a replantearte tu vida. * Onismo: la sensación de que conoces demasiado poco de este mundo. * Vemödalen: el temor a que todo se haya inventado ya. Etc