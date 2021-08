Los diarios de Stefan Zweig desvelan su faceta más íntima

La voz de uno de los grandes escritores del siglo XX. Mañana salen a la venta en España sus Diarios, inéditos en castellano hasta este año. Aparece el hombre, en sus pensamientos y vida cotidiana y narra en directo las dos guerras mundiales que le tocó vivir. Amigos.- Strauss, Rilke, Freud, Schnitzler o Toscanini protagonizan destacados cameos. Hollywood.- “Me quedo horrorizado de su increíble mediocridad”. Seducción.- “Libero algo en las mujeres y hombres. Me cuido mucho de no sacar provecho erótico”. Uno no se imagina a Stefan Zweig...